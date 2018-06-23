В ДНР заявили о провале наступления ВСУ на юге республики

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские силовики ночью атаковали позиции сил ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, около часа ночи силовики попытались улучшить позиции южнее Коминтерново (населенный пункт на юге ДНР, подконтрольный ополченцам) и выдвинулись двумя группами общей численностью до 15 человек.

В оперативном командовании пояснили, что силовиков заметили, по ним открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

"По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник", — сказал представитель ведомства.