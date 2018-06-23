В США разбился военный самолет

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США потерпел крушение в штате Нью-Мексико. Об этом говорится в заявлении представителей авиабазы Холломан.

Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (22:30 мск) вблизи полигона Ред Рио. Пилот получил травмы и был госпитализирован. Информация о втором пострадавшем военнослужащем уточняется.

A-29 Super Tucano — модификация бразильского легкого турбовинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, предназначенного для ВВС США. Пентагон использует его в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.

В начале мая в штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет C-130, в результате крушения погибли все девять человек, находившихся на борту. Как стало известно позднее, самолет совершал свой последний полет перед тем, как его должны были снять с эксплуатации.

JUST IN:

Official statement from the @usairforce regarding the A-29 Super Tucano crash over the Red Rio Bombing Range at approximately 11:30 a.m..

The latest #AviationMishap this year, and counting…

I just hope the second crew member will also be fine. pic.twitter.com/si5VjqLWIN — Rafael Salido (@SalidoRafael) 23 июня 2018 г.

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