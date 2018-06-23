ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и вооружение БМП", — заявил собеседник агентства.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подвергся район населенного пункта Донецкий. Всего по территории республики было выпущено около 20 снарядов.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.