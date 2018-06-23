Экс-сотрудник АНБ: решение ВС может уничтожить программу по сбору данных

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Решение Верховного Суда США о запрете доступа к данным владельцев сотовых телефонов без ордера может положить конец программе Агентства национальной безопасности (АНБ) по сбору данных, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник АНБ Уильям Бинни.

Ранее в пятницу Верховный суд США запретил правоохранительным органам получать данные о местонахождении владельцев сотовых телефонов без соответствующего ордера. По итогам рассмотрения дела пять из девяти верховных судей согласились, что доступ к данным сотовых провайдеров о местонахождении их клиентов попадает под действие Четвертой поправки конституции США, которая запрещает обыск и конфискацию имущества властями без выдачи судом ордера на совершение этих действий.

"Это решение уничтожает программу АНБ "Карта сокровищ" (Treasure Map). Это их программа, чтобы определять каждое устройство в сети в любое время", — сказал Бинни.

По его словам, решение суда является историческим, поскольку ВС начал понимать достигнутый за последнее время огромный прорыв в кибертехнологиях и технологиях для слежки.

Уильям Бинни являлся "техническим лидером разведки" АНБ, однако уволился из спецслужбы в 2001 году. Экс-разведчик неоднократно критиковал американские спецслужбы за сбор информации, а также заявлял, что действия АНБ противоречат конституции.