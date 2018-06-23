Ливанских девушек-полицейских одели провокационно ради туристов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Молодых девушек-полицейских в одном из городов Ливана решили одеть провокационно ради привлечения туристов, сообщает телеканал RT.

Молодые служительницы закона в городе Бруммана патрулируют город в коротких черных мини-шортах, майке и красных беретах. Подобная акция была придумана мэром города, помимо привлечения туристов она призвана улучшить имидж страны.

"Девяносто девять процентов туристов в Средиземноморском регионе носят шорты", — объяснил мэр Брумманы Пьер Ашкар. "Мы в Ливане хотим изменить мрачное представление о Ливане на Западе", — добавил градоначальник.

Однако не все жители Ливана согласны с мэром. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали использование красивых девушек для привлечения туристов, другие отметили, что униформа у полицейских-мужчин осталась прежней.

Несмотря на дискуссии, одна из новых полицейских, Саманта Саад, заявила, что ей нравится эта работа и она надеется, что такая акция будет проходить каждый летний сезон.