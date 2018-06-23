МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если власти Украины не остановят войну в Донбассе и обнищание население, то "получат по зубам и с Запада, и с Востока". Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.
"Если они (власти — ред.) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", — приводит слова Савченко "Страна.ua".
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
В мае 2016 года Савченко помиловал президент России, после чего она вернулась на родину. Депутат выражала готовность стать президентом Украины, если ее поддержит народ.