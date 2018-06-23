Колумбия подтвердила, что обнаружила тела погибших журналистов

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Обнаруженные на границе Колумбии и Эквадора три тела, принадлежат пропавшим ранее и убитым эквадорским журналистам, сообщила в пятницу глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин.

В четверг президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил об обнаружении трех тел, которые с большой долей вероятности могли принадлежать погибшим сотрудникам издания Comercio. Они были похищены в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. В апреле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели.

"Я позвонила министру иностранных дел (Эквадора) и сообщила ему новость, что мы нашли тела убитых журналистов, они сейчас в городе Кали на опознании, чтобы передать их родственникам", – приводит канал Globovision заявление Ольгин.

Власти Эквадора заявили о причастности к убийству Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо, возглавляющего банду, которая занимается подрывной деятельностью в провинции Эсмеральдас с января этого года. За информацию о местонахождении Гуачо Эквадор предложил награду в 100 тысяч долларов, еще порядка 150 тысяч долларов предлагала Колумбия, так как банда действует и на ее территории.