ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США приостановили на неопределенное время две программы военных учений по обмену и подготовке с Южной Кореей, запланированные на ближайшие три месяца, говорится в заявлении Пентагона.

"В целях поддержки осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником — Республикой Корея, министр обороны (Джеймс) Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Речь идет об учениях "Защитники свободы" (Freedom guardian), а также о программе военно-морского обмена, запланированных на ближайшие три месяца.

По словам Уайт, на такой шаг Пентагон пошел для того, чтобы поддержать предстоящие дипломатические переговоры под руководством госсекретаря США Майка Помпео.

При этом, по ее словам, дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько добросовестно КНДР будет вести диалог.

Ранее официальный представитель госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Помпео вскоре встретится с представителями КНДР, но даты встречи пока нет.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.