В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года, такое мнение высказал в интервью Spiegel глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

"В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", — сказал министр.

Глава МВД отметил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. "Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — добавил он.

В среду Сальвини пообещал представить на рабочей встрече Еврокомиссии "дорожную карту" по решению миграционной проблемы, четырьмя ее основными пунктами станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

В конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

Ситуация вокруг Aquarius вызвала дипломатический скандал в отношениях между Римом и Парижем. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон через официального представителя обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

Позднее премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых смогли урегулировать разногласия.