Госдеп следит за судом о признании недействительными выборов мэра Кишинева

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госдеп внимательно следит за судебным процессом по признанию недействительными выборов мэра Кишинёва, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Суд Кишинева в минувший вторник отказался признать результаты выборов мэра столицы, победителем которых стал Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.

Как отмечает госдеп, суд должен быть максимально прозрачным, при найденных нарушениях должен, прежде всего, учитываться принцип верховенства закона.

"Соединенные Штаты внимательно следят за продолжающимися судебными разбирательствами о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева, прошедших 3 июня. Неприкосновенность выборов является основой любой демократии и должна соответствовать международным нормам", — говорится в сообщении.

"Мы ожидаем, что молдавское правительство гарантирует прозрачный судебный процесс без политического вмешательства. Если обнаружены какие-либо нарушения, мы настоятельно призываем все стороны урегулировать их с учётом верховенства закона и демократических принципов управления, эти же принципы должны действовать при оценке волеизъявления народа, выраженного в ходе выборов", — заявляет госдеп.