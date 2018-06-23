В соцсетях закрыли страницы подконтрольного "Хезболлах" медиацентра

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Освещающий события сирийского кризиса медиацентр, подконтрольный движению "Хезболлах", сообщил о закрытии его страниц соцсетями Facebook и Twitter без предупреждения.

"После значительной роли, которую сыграло Центральное военное СМИ на разных фронтах, руководство Facebook и Twitter в рамках его борьбы со СМИ сопротивления закрыло и заморозило профили ЦВС без предварительного уведомления", — говорится в сообщении медиацентра на странице в Telegram.

Сообщение снабжено ссылками на новые профили в тех же соцсетях и в ряде других. Комментарием Facebook и Twitter РИА Новости пока не располагает.