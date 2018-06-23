Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с Крымом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинское посольство в Вашингтоне в Twitter призвало агентство Bloomberg исправить карту, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма.

В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и "должен быть закрашен желтым цветом".

Ранее Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность российского полуострова Крым.

Изображение карты мира, размещенное в аккаунте агентства в сети микроблогов Twitter, приурочено к новостному материалу о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины закрашена желтым цветом, что в инфографике указывало на то, что выборы в стране пройдут в 2019 году. Территория России в инфографике отмечена темно-серым цветом, которым обозначены те страны, в которых выборы уже прошли. Крым при этом отмечен "нейтральным", светло-серым цветом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум на полуострове проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.

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