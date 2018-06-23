ОАГ предложила провести выборы в Никарагуа не позднее августа 2019 года

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро в пятницу предложил Никарагуа провести досрочные выборы не позднее августа 2019 года.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

По данным доклада Межамериканской комиссии по правам человека, за это время в стране погибли 212 человек. Власти Никарагуа назвали этот доклад предвзятым.

"Мы предлагаем провести досрочные всеобщие выборы – президентские и парламентские — минимально через девять месяцев, так как нужно провести новую регистрацию избирателей, и в максимальный срок – 14 месяцев", — заявил Альмагро, выступая на заседании Постоянного совета ОАГ. Запись его выступления размещена в интернете.