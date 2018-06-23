Fitch снизил рейтинг Никарагуа с "+В" до "В" с негативным прогнозом

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило в пятницу рейтинг Никарагуа с "+В" до "В" на фоне массовых протестов в стране с дальнейшим негативным прогнозом.

"Изменение в сторону понижения и прогноз отражают рост политической нестабильности и соответствующее ухудшение инвестиций в Никарагуа, экономического роста и перспектив государственных финансов", — говорится в сообщении агентства.

Fitch прогнозирует рост дефицита счета текущих операций Никарагуа до 8% от ВВП в 2018 году из-за более высоких платежей за поставки топлива и вероятного падения доходов от туризма и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

По данным доклада Межамериканской комиссии по правам человека, за это время в стране погибли 212 человек. Власти Никарагуа назвали этот доклад предвзятым.