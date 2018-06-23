Российские дипломаты посетили осужденного в США Ярошенко в новой тюрьме

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские дипломаты посетили заключенного в США Константина Ярошенко, который недавно был переведен в исправительное учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, сообщили в консульстве РФ в Нью-Йорке.

До этого времени Ярошенко отбывал свой срок в исправительном учреждение "Форт-Дикс" в Нью-Джерси.

"Со слов Константина Ярошенко, 12-го июня ему сообщили о переводе в тюрьму "Данбери" (штат Коннектикут). Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме "Форт Дикс": камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет", — говорится в сообщении консульства в соцсети в Facebook.

Генконсульство совместно с посольством держит ситуацию на контроле и будет продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь, отмечается в сообщении.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.