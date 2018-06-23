Враг моего врага. Исламисты и наркобароны объединяются против ЕС

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Джихадистские группировки и наркокартели Латинской Америки наладили сотрудничество для обеспечения бесперебойных поставок "белой смерти" в Европу — исламисты берут на себя переправку груза в страны Северной Африки и ЕС через захваченные территории в Сахаре. Бизнес процветает благодаря росту спроса на кокаин в Западной Европе.
Моджахеды встречают лос-бандитос
В пустынных регионах, где не растут ни мак, ни конопля, исламисты сосредоточились на логистике. В особенности это касается Южной Сахары — Чада, Мали и Нигера. Прибывавшие туда запрещенные товары единомышленники Бен Ладена брали под контроль, подбирали курьеров и помогали переправлять в Европу. Обозначилась особая специализация джихадистов: "крышевать" наркобизнес. Соответственно, они нуждались в поставщиках.
Партнеры нашлись в Южной Америке. Социологи давно отмечают, что ведущие наркокартели региона — мексиканская Los Zetas, колумбийская Joumaa и парагвайская El Baracat — по своей структуре напоминают исламистские группировки. И те и другие выстроены вокруг "сильных личностей", практикуют круговую поруку, используют образы смерти, почерпнутые из религии. Заинтересовавшись, исламисты обнаружили еще одну точку соприкосновения: арабскую диаспору в Новом Свете. По ее каналам контакты были установлены еще в 1990-е годы.
Темные связи на Черном континенте
Сотрудничество джихадистов с наркокартелями развивалось стремительно. Частные самолеты с южноамериканского берега Атлантики брали курс на Мали. Наркотики беспрепятственно попадали в Сахару и доставлялись по сетям исламистов до Средиземного моря.
Налаженная схема вскрылась случайно — в результате авиакатастрофы. Самолет колумбийского наркокартеля потерпел крушение в Мали на участке, контролируемом исламистами, где в целях конспирации не были установлены радары. ЧП привлекло внимание властей. Расследование показало, что воздушное судно, направлявшееся в медвежий угол, перевозило кокаин.
Месть правоверных
Нет оснований надеяться и на возмущение местных жителей, чью поддержку наркоджихадисты покупают за твердую валюту. Для тех, кто призывает фанатиков к щепетильности, придуман ответ, укладывающийся в логику религиозного права. Сторонники "Аль-Каиды"*, ИГ* и других группировок объявляют доходы от наркобизнеса "пожертвованиями". Продажа наркотиков не соответствует ценностям веры, но брать милостыню от кающихся грешников никто не запрещал.
Свой вклад в успех наркотрафика вносит и негативное отношение к Западу в странах южной Сахары. Наркотики, как известно местным, направляются к неверным, чей образ жизни допускает употребление психоактивных веществ. Страдания, вызываемые зависимостью, воспринимаются религиозным населением как кара за "грехи".
Наркоманы кормят джихад
"Проблема в росте европейского спроса на "белую смерть". Спрос увеличился очень значительно, создав чрезвычайно емкий рынок на западе ЕС, особенно в том, что касается кокаина. И это усугубляется трудностями на самом Черном континенте. Одиннадцать западноафриканских стран, в частности Гвинея-Бисау, крайне слабы, и наркокартели с легкостью манипулируют ими", — рассказал РИА Новости профессор Университета Майами Брюс Багли.
Терпимость к наркотикам приводит к усилению джихадистских группировок у южных границ Евросоюза. Чем дальше, тем очевиднее то, что, не решив внутренних проблем, избавиться от внешних — терроризма — не удастся.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.