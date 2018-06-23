Враг моего врага. Исламисты и наркобароны объединяются против ЕС

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Джихадистские группировки и наркокартели Латинской Америки наладили сотрудничество для обеспечения бесперебойных поставок "белой смерти" в Европу — исламисты берут на себя переправку груза в страны Северной Африки и ЕС через захваченные территории в Сахаре. Бизнес процветает благодаря росту спроса на кокаин в Западной Европе.

Моджахеды встречают лос-бандитос

Приверженцев крайних течений в исламе и поставщиков наркотиков из Латинской Америки сближают экономические интересы. После завершения холодной войны США прекратили финансирование джихадистских группировок, и тем пришлось искать собственные источники дохода. В их хозяйственных сметах продажа психоактивных веществ быстро вышла на первый план. Под властью талибов в 1990-е Афганистан превратился в крупнейшего мирового экспортера героина.

В пустынных регионах, где не растут ни мак, ни конопля, исламисты сосредоточились на логистике. В особенности это касается Южной Сахары — Чада, Мали и Нигера. Прибывавшие туда запрещенные товары единомышленники Бен Ладена брали под контроль, подбирали курьеров и помогали переправлять в Европу. Обозначилась особая специализация джихадистов: "крышевать" наркобизнес. Соответственно, они нуждались в поставщиках.

Партнеры нашлись в Южной Америке. Социологи давно отмечают, что ведущие наркокартели региона — мексиканская Los Zetas, колумбийская Joumaa и парагвайская El Baracat — по своей структуре напоминают исламистские группировки. И те и другие выстроены вокруг "сильных личностей", практикуют круговую поруку, используют образы смерти, почерпнутые из религии. Заинтересовавшись, исламисты обнаружили еще одну точку соприкосновения: арабскую диаспору в Новом Свете. По ее каналам контакты были установлены еще в 1990-е годы.

Темные связи на Черном континенте

В торговых отношениях с южноамериканскими наркокартелями главный ресурс джихадистов — земля. Чтобы привлечь поставщиков, требуется предъявить им территорию, на которой не действуют никакие законы, кроме установленных "партнерами по бизнесу". Нестабильность в исламском мире позволила сторонникам джихада выбить себе такой плацдарм в Северной Африке — на территории государства Мали, переживающего затяжной период внутренних смут.

Сотрудничество джихадистов с наркокартелями развивалось стремительно. Частные самолеты с южноамериканского берега Атлантики брали курс на Мали. Наркотики беспрепятственно попадали в Сахару и доставлялись по сетям исламистов до Средиземного моря.

© AFP 2018 / Souleymane Ag Anara Миссия ООН по многомасштабной комплексной стабилизации в Мали. 26 апреля 2017 © AFP 2018 / Souleymane Ag Anara Миссия ООН по многомасштабной комплексной стабилизации в Мали. 26 апреля 2017

Налаженная схема вскрылась случайно — в результате авиакатастрофы. Самолет колумбийского наркокартеля потерпел крушение в Мали на участке, контролируемом исламистами, где в целях конспирации не были установлены радары. ЧП привлекло внимание властей. Расследование показало, что воздушное судно, направлявшееся в медвежий угол, перевозило кокаин.

Месть правоверных

Простейшие подсчеты показывают: доходы джихадистов Сахары от продажи наркотиков колоссальны. Цена за дозу на месте изготовления в Южной Америке часто не превышает одного доллара. После перевозки стоимость "белой смерти" возрастает в десятки раз. Оборот наркоторговли превышает бюджеты большинства стран юга Сахары, через которые проходит трафик. Совершенно неудивительно, что власти не в состоянии остановить преступный бизнес.

Нет оснований надеяться и на возмущение местных жителей, чью поддержку наркоджихадисты покупают за твердую валюту. Для тех, кто призывает фанатиков к щепетильности, придуман ответ, укладывающийся в логику религиозного права. Сторонники "Аль-Каиды"*, ИГ* и других группировок объявляют доходы от наркобизнеса "пожертвованиями". Продажа наркотиков не соответствует ценностям веры, но брать милостыню от кающихся грешников никто не запрещал.

Свой вклад в успех наркотрафика вносит и негативное отношение к Западу в странах южной Сахары. Наркотики, как известно местным, направляются к неверным, чей образ жизни допускает употребление психоактивных веществ. Страдания, вызываемые зависимостью, воспринимаются религиозным населением как кара за "грехи".

Наркоманы кормят джихад

© AP Photo / Fernando Vergara Колумбийские полицейские во время конфискации партии кокаина © AP Photo / Fernando Vergara Колумбийские полицейские во время конфискации партии кокаина

С 2013 года западные державы пробуют взять под контроль исламистские плацдармы на границе Северной и Западной Африки. Франция провела в регионе военные операции под кодовыми названиями "Серваль" и "Бархан". Часть территории, контролировавшейся исламистами, удалось отбить. Но утвердить закон и порядок в пустыне невозможно даже с помощью современных технологий: не хватает человеческого ресурса. О неудаче свидетельствует криминальная статистика. Трафик наркотиков из Южной Америки в Европу через Африку не сокращается.

"Проблема в росте европейского спроса на "белую смерть". Спрос увеличился очень значительно, создав чрезвычайно емкий рынок на западе ЕС, особенно в том, что касается кокаина. И это усугубляется трудностями на самом Черном континенте. Одиннадцать западноафриканских стран, в частности Гвинея-Бисау, крайне слабы, и наркокартели с легкостью манипулируют ими", — рассказал РИА Новости профессор Университета Майами Брюс Багли.

Терпимость к наркотикам приводит к усилению джихадистских группировок у южных границ Евросоюза. Чем дальше, тем очевиднее то, что, не решив внутренних проблем, избавиться от внешних — терроризма — не удастся.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.