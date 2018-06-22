Пенс обсудил с президентом Колумбии борьбу с наркотиками и Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил борьбу с наркотрафиком и ситуацию в Венесуэле с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке, сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора.

"Вице-президент Майк Пенс провел телефонный разговор с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке, чтобы поздравить его с победой на прошедших в воскресенье выборах, он подчеркнул необходимость решительных действий для прекращения производства наркотиков и наркотрафика", — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы продолжающегося процесса мирного урегулирования в Колумбии, а также ситуацию в Венесуэле.

Иван Дуке по итогам второго тура победил на выборах президента Колумбии, набрав более 10,3 миллиона голосов (53,97%). Он должен вступить в должность в августе текущего года.