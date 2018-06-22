Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья‍

Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото

Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.

Проект резолюции предложила Молдавия, соавторами стали десять стран. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

В проекте резолюции выражается глубокая обеспокоенность "по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".

В документе отмечается, что Россия должна "без оговорок и дальнейшего промедления" вывести войcка и вооружения с территории Молдавии.

Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

Излишняя политизация

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление после принятия по резолюции.

Он отметил, что излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем.

При этом Полянский заявил, что Россия строго привержена выполнению воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре. Он подчеркнул, что реальных оснований для изменения формата операции пока нет.

Раскол Генассамблеи

По словам дипломата, принятие данного документа негативно скажется на самой Генеральной Ассамблее.

"Сожалеем, что в условиях явного отсутствия консенсуса в этом зале возобладал настрой на дальнейшее разрушение единства ассамблеи", — сказал он.

Он отметил, что те, кто поддержал "вброшенный без проведения предварительных консультаций" проект резолюции, "добился раскола ГА ООН".

Ущерб отношениям

Президент Молдавии заявил, что принятая резолюция нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. Он отметил, что инициатива правительства направлена исключительно на обострение ситуации в республике.

По его словам, резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта.

Больше половины жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Власти региона добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Тогда они опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.