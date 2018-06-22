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Власти ЕС опровергли слухи о планах запрета интернет-мемов

22:5122.06.2018
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© Fotolia / denisismagilovКомпьютер. Архивное фотоКомпьютер. Архивное фото
© Fotolia / denisismagilov

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Власти ЕС опровергли утверждения о том, что собираются в рамках предлагаемых поправок в законодательство об авторских правах запретить использование интернет-мемов или карикатур, а также ввести "налог на ссылки".

Иллюстрация из американского юмористического журнала The Judge. 1921
© Фото : The Judge
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В справке, опубликованной в разделе единого цифрового рынка на сайте Еврокомиссии (ЕК), говорится, что ЕК "не запрещает мемы, карикатуры или любое повторное использование контента, разрешенного в соответствии с исключениями или ограничениями авторского права".

"Карикатуры, пародии или стилизации защищены исключением — в соответствии со статьей 5(3) директивы 2001 года, позволяющей воспроизводить и доводить до сведения общественности такое содержание и гарантирующей авторам свободу выражения мнений", — отмечается в информационной справке.

Предлагаемые изменения в авторское право "не повлияют на применение этого исключения: исключение в отношении пародийного контента остается в силе".

Логотип McDonald's. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кроме того, власти ЕС заявляют, что нет планов и создания "налога на гиперссылки".

"Комиссия четко заявила в своем предложении, что право издателей не повлияет на способность граждан делиться контентом в социальных сетях и ссылками на веб-сайты и газеты", — говорится в публикации.

На этой неделе комитет по законодательству Европарламента одобрил вызвавший дискуссии законопроект, который призван распространить действие авторских прав на онлайн-сервисы и интернет-платформы, предусматривая перечисление средств авторам за используемый художественный и новостной контент.

Андраш Арато, известный как Гарольд, прячущий боль
© Фото : аккаунт Андраша Арато в сети ВКонтакте
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Одобренные комитетом поправки предусматривают ограничение того, какими элементами новостной статьи могут делиться агрегаторы без необходимости платить правообладателю лицензионный сбор.

Кроме того, предполагается установить для платформ обмена обязанность платить сборы правообладателям, контент которых загружен на них, либо гарантировать что загрузка, содержащая защищенный авторским правом материал, будет заблокирована, если платформа не намерена его оплачивать.

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