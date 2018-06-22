Трамп встретился с семьями, члены которых были убиты иммигрантами

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с семьями, члены которых были убиты незаконными иммигрантами на фоне разразившегося в США кризиса из-за политики "нулевой терпимости", проводимой американской администрацией.

"Эти американцы навсегда разделены от своих семей, ни на день, ни на два, а постоянно, поскольку они были убиты незаконными мигрантами", — сказал Трамп в ходе своего выступления.

По его словам, "это очень несправедливая ситуация".

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены уже в четверг проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Кризис на границе, вызванный новой политикой "нулевой терпимости", продемонстрировал крайне неприятную дилемму, перед которой оказалась администрация Трампа. Чтобы выполнить обещания перед избирателями, Трамп должен реализовывать законы о границе, а они предписывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Что делать с детьми, неясно. Сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому. Кроме того, Трамп убежден, что детей используют как "билет в Америку", поскольку предыдущая администрация содержала задержанных детей и взрослых вместе или же отпускала их. Но будут ли детей задерживать вместе со взрослыми или без них, они неизменно останутся заложниками ситуации. Более того, неизвестно, что произойдет с теми 2,3 тысячи детьми, которых задержали за последние несколько недель.