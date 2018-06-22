Пушков оценил призыв ГА ООН вывести российские войска из Приднестровья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья невозможно решить без Тирасполя, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнение полумиллиона жителей непризнанной республики", — написал он в Twitter.

По словам парламентария, в настоящее время российские миротворцы гарантируют безопасность жителей Приднестровья.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Молдавии приняла резолюцию с призывом к России "без оговорок и дальнейшего промедления" вывести войска из Приднестровья.

Больше половины жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Власти региона добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Тогда они опасались, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.