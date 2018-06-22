Осужденный глава палаты депутатов Румынии хочет сохранить должность

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Председатель палаты депутатов Румынии и глава Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный на 3,5 года за превышение полномочий, заявил в пятницу журналистам, что намерен сохранить обе должности.

Верховный суд кассации и юстиции приговорил в четверг Драгню к трем годам и шести месяцам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Решение не окончательное и может быть обжаловано.

"Мое решение твердое — я остаюсь руководителем СДП, чтобы довести все дела до конца, остаюсь и в руководстве парламентского большинства вместе с господином председателем Кэлином Попеску-Тэричану (глава сената Румынии). Вотум недоверия не пройдет, вместо этого мы с коллегами решили, что будем гораздо тверже и радикальнее во всем, что должны сделать", — заявил Драгня после заседания исполкома партии.

Он добавил, что намерен сохранить должности, чтобы реализовать на практике новую программу работы правительства.

Дело было передано в суд в июле 2016 года, процесс начался в январе 2017 года. По данным Национального антикоррупционного управления, Драгня допустил принятие на работу в Генеральное управление социальной помощи и защиты ребенка уезда Телеорман двух сотрудниц, которые на самом деле трудились в региональной уездной организации Социал-демократической партии.

Прокуратура установила в 2013 году, что обе женщины ни разу не появлялись на рабочих местах в управлении, не выполняли свои обязанности, но получали зарплату. По данным следствия, Драгня в качестве главы уезда Телеорман координировал и контролировал деятельность Генуправления, он повлиял на то, чтобы должности были закреплены за "мертвыми душами".