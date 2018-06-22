Турецкие граждане могут проголосовать на выборах в аэропорту Ататюрка

СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Турецкие граждане могут проголосовать на президентских и парламентских выборах в международном аэропорту Ататюрка на импровизированном избирательном участке, интерес среди уезжающих из страны к голосованию имеется, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Кабинки" отличаются от привычных на выборах в других странах: шторка на них отсутствует, но сам столик для голосования отделен от проходящих мимо пассажиров тремя высокими стенками, на которых размещены номера избирательного участка и флаг страны.
Перед каждой из "кабинок" за столами сидят сотрудники избирательной комиссии и отвечают на вопросы избирателей. Рядом установлены прозрачные пластиковые урны для голосования. На 18:00 по местному времени (совпадает с мск) на участке голосовали шесть человек, ещё двое ожидали в очереди. В каждой из урн находилось в среднем по 15 бюллетеней.
На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.