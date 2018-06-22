Турецкие граждане могут проголосовать на выборах в аэропорту Ататюрка

СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Турецкие граждане могут проголосовать на президентских и парламентских выборах в международном аэропорту Ататюрка на импровизированном избирательном участке, интерес среди уезжающих из страны к голосованию имеется, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участок, состоящий из шести кабинок, расположен недалеко от входа в зону вылета аэропорта возле "точки сбора", к нему ведут указатели.

"Кабинки" отличаются от привычных на выборах в других странах: шторка на них отсутствует, но сам столик для голосования отделен от проходящих мимо пассажиров тремя высокими стенками, на которых размещены номера избирательного участка и флаг страны.

Перед каждой из "кабинок" за столами сидят сотрудники избирательной комиссии и отвечают на вопросы избирателей. Рядом установлены прозрачные пластиковые урны для голосования. На 18:00 по местному времени (совпадает с мск) на участке голосовали шесть человек, ещё двое ожидали в очереди. В каждой из урн находилось в среднем по 15 бюллетеней.

В самом городе вдоль линии метро, ведущей из аэропорта в центр, большое количество агитационных плакатов. Подавляющее большинство их в поддержку действующего президента Эрдогана и партии справедливости и развития, но встречаются плакаты и других кандидатов.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.