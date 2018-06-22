Власти Никарагуа назвали предвзятым доклад правозащитников

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Правительство Никарагуа отвергло данные доклада Межамериканской комиссии по правам человека о репрессиях против манифестантов и возложило ответственность на самих участников протестов.

"Доклад является субъективным, предвзятым и тенденциозным", — приводит портал Prensa заявление глава МИД страны Дениса Монкады в пятницу в ходе заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ).

В докладе было отмечено, что общее число жертв в результате действий проправительственных сил достигло 212 человек. Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

По словам Монкады, нарушение прав человека не является целью политика правительства Никарагуа. "Хватит уже ссылаться на многочисленные марши, в ходе которых не было ни одной смерти", — сказал министр. Таким образом, он отверг убийство сразу 15 человек во время марша матерей в конце мая.

По итогам заседания президент Постоянного совета ОАГ Андрес Гонсалес сообщил, что на следующей неделе планируется провести еще одно специальное заседание для обсуждения конкретных предложений по подключению генерального секретариата ОАГ к решению ситуации в Никарагуа.