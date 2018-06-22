Суд в Киеве оставил Савченко под стражей

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщил в пятницу телеканал "112 Украина".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В мае суд продлил ей арест до 13 июля. Защита депутата подала ходатайство о смене меры пресечения.

"Мера пресечения осталась без изменения, то есть под стражей остается Надежда Савченко", — заявил корреспондент в эфире телеканала.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.