Пенсионная система США: плюсы и минусы позднего выхода на пенсию

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости, Екатерина Соболь. Предложение о повышении пенсионного возраста до 63 и 65 лет стало одной из важнейших тем в России. РИА Новости попробовало разобраться, как живут пенсионеры в стране, где порог выхода на пенсию составляет 67 лет, — в Соединенных Штатах Америки.

Пенсии в США выше, пенсионеры имеют существенные льготы, однако немногие дожидаются положенного срока: часто американцы соглашаются выйти на пенсию раньше, пусть и со штрафом в 20% от пенсионных выплат.

Многослойность

Пенсионная система в США – многокомпонентная. Пенсия складывается из той, что выплачивает государство, а также накопительной части. Накопительная, в свою очередь, состоит из того, что выплачивает компания-наниматель (так называемая 401К), если это госслужащий – из правительственных фондов, а также из сбережений самого пенсионера, которые могут аккумулироваться на его счету или инвестироваться в ценные бумаги и управляться фондами.

Обе эти статьи пенсионных накоплений не облагаются налогами. Дополнительные бенефиты получают военные, у которых отдельный фонд. Так что нередки случаи, когда пенсионер получает три пенсии.

Возраст выхода на пенсию в США сейчас — 67 лет. При этом можно выйти и раньше, однако тогда выплаты будут меньше. Досрочно выйти на пенсию можно в 62 года. Для этого необходимо написать заявление и указать причину своего решения. При этом социальная пенсия будет составлять только 70-80% от начисленных ежемесячных выплат — в зависимости от возраста и места службы.

За поздний уход на пенсию — в 70 лет — ежемесячные выплаты увеличиваются на 24%. Но если пенсионер уходит еще позже, он должен начать выводить средства, накопленные на пенсионном счету. Это касается и государственной части пенсии, и накопительной. В противном случае с этих средств будет взиматься налог.

Льготная медицинская страховка Medicare положена пенсионеру с 66 лет. Для малообеспеченных пенсионеров полагаются дополнительные льготы по программе Medicaid.

Столь поздний по российским меркам возраст выхода на пенсию в США обусловлен постоянным ростом продолжительности жизни, который наблюдался вплоть до 2016 года. К концу 2017 года продолжительность жизни незначительно сократилась: до 78,6 года с 78,7 годом ранее, следует из данных, опубликованных на сайте национального центра медицинской статистики США (NCHS). Женщины в США в среднем живут дольше — 81,1 года, мужчины — 76,1 года.

Поскольку продолжительность жизни росла постепенно, предусмотрена и прогрессивная шкала по выходу на пенсию. Она позволяла лицам, родившимся в определенные годы, выходить на пенсию раньше. Например, те, кто родился до 1937 года, могли сделать это в 65 лет. Все родившиеся после 1960 года выходят на заслуженный отдых с 67 лет.

Государственная система

Закон об общегосударственной системе выплат пенсий Social Security, который действует по сей день, был подписан президентом Франклином Рузвельтом в 1935 году. Согласно этому документу, всем лицам, чей возраст превышает официально установленный порог, выплачивается денежное пособие, размер которого зависит от среднего уровня заработной платы.

Более того, в Америке действует программа для малоимущих (SSI), которая выручает в случаях, когда начисленная государством сумма ниже, чем прожиточный минимум. По условиям программы, каждому пенсионеру-участнику доплачивается сумма, которой не достает до прожиточного минимума.

В разных штатах его величина разнится. Например, в штате Нью-Йорк на конец 2016 года прожиточный минимум составлял 990 долларов. Если социальная пенсия не дотягивала до этого порога, штат доплачивал как минимум до этого уровня.

При этом, как рассказал РИА Новости сотрудник аппарата сената законодательного собрания штата Нью-Йорк Антон Конев, этими выплатами помощь таким гражданам не ограничивается.

"Государственная пенсия – это в среднем 1000-1200 долларов в месяц. В дополнение к пенсии пенсионеры получают отдельные деньги на питание. Им предоставляется помощь по оплате ЖКХ (электроэнергии и отопления). Плюс к этому они получают еду, которую им доставляют домой. Либо они ходят в специальные клубы для пожилых, где их тоже кормят, и кормят весьма неплохо. Также им оплачивают приход медсестры, которая заходит к ним раз в день", — пояснил собеседник агентства.

"Что касается домов престарелых в США, то те пенсионеры, у кого только госпенсия (без накопительной части), получают бесплатное проживание в этих домах. Оно оплачивается частично штатом, частично федеральным бюджетом", — добавил Конев.

Он подчеркивает, что "сейчас в Америке власти стараются оставить пожилых людей в их собственных домах и квартирах".

"Как я уже говорил, к ним ходят медсестры, штатом оплачиваются зарплаты людям, которые покупают продукты. Или отвозят пенсионеров в магазин. Во многих многоквартирных домах есть штатом обеспеченная программа, которая оплачивает автобусы, которые возят пенсионеров в магазин два раза в неделю", — сказал Конев.

Он указывает, что каждый политик очень нацелен на работу с этим электоратом еще и потому, что это самые социально активные граждане. "В отличие от молодых людей, они почти всегда голосуют. Явка пожилых людей на выборы близка к 80%. Они не голосуют, когда совсем не могут", — отметил Конев.

Американские льготники

Любой человек, который работает на государство, например, учитель, получает пенсию по отдельной пенсионной схеме — кроме основной пенсии идут отдельные отчисления в специальные фонды.

"Я, например, работаю на государство. Мои начисления уходят в отдельный пенсионный фонд штата Нью-Йорк. Точно такой же есть у всех работников города Нью-Йорк", — пояснил Конев.

По его словам, расчет ведется в каждом случае по-разному. "Например, моя пенсия будет 65% от средней зарплаты за последние три года работы на штат. У некоторых – 75%. У людей, которые позже начали работать на штат, — 50%", — объясняет собеседник агентства.

Плюс ко всему госслужащие выходят на пенсию раньше. Для штата Нью-Йорк это 65 лет.

В 1920 году в США был принят закон о госслужащих (Civil Service Retirement). Он, как отмечают бывшие госслужащие, был к ним более "благосклонен", чем нынешние нормы.

"По тому закону нам полагался повышенный коэффициент расчета стажа, когда ты мог быть лишь частично занятым, но получал от государства выплаты в пенсионный фонд как за полную занятость", — рассказала РИА Новости бывший работник почты США Синди Уорелл.

Однако в 1983 году законодательство ужесточилось: расчет ведется четко по времени, проведенному на рабочем месте. Как призналась Уорелл, по состоянию здоровья она не смогла доработать до 65 лет несколько месяцев и из-за этого ее пенсия составила 80% от положенных ей выплат.

Пенсионный возраст иначе рассчитывается для военных и полицейских. Например, коллега Уорелл, который выходил на пенсию еще по старому закону, получил к своему выходу на пенсию в 65 лет 40 лет стажа. Благодаря тому, что он отслужил в армии США, он получил большие дополнительные выплаты и, по словам Уорелл, "стал настоящим богачом".

Военные и полицейские в США – совершенно другая история, они могут начать получать полноценную пенсию после 20 лет службы. Более того, по американскому законодательству, военнослужащий, прослуживший в мирное время 20 лет или провоевавший в армии США хотя бы один день, считается ветераном. Кроме пенсий, ветераны имеют льготы, например, на проезд.

"Для ветеранов — особые программы. Во всех социальных программах всегда спрашивают, служил ли человек. Ветеранов обеспечивают первыми по всем соцпрограммам", — говорит Конев.

"Например, сегодня я как раз решал вопрос по ветерану. Люди, которые с ним жили, не платили квартплату. И всех их мы выгоняем. Но за ветерана мы будем просить отдельно, чтобы его не выбросили на улицу", — добаил он

Дополнительные выплаты

Другой источник пенсионных выплат в США — накопительные фонды и личные счета американцев. Закон, регулирующий этот процесс, был принят в 1974 году. Фонды, которые аккумулируют такие средства, могут быть как частными, так и государственными. Стоит отметить, что переведенная в такой фонд сумма налогом не облагается. Средства, накопленные в таком фонде, доступны в любой момент для будущего пенсионера, но если человек запросит их раньше наступления пенсионного возраста, он вынужден будет выплатить налог.

По такой же схеме может действовать и компания-наниматель. Первый пенсионный фонд, отчисления в который делались только нанимателями, появился в 1875 году. Система таких выплат называется в США 401К. Причем бизнес заинтересован в том, чтобы переводить сотрудникам деньги в накопительный фонд – за счет этого компания может снизить ставку налогообложения. Отчисления в такие фонды от работодателя могут быть как 10% от зарплаты, так и 50% или выше. Все зависит от решений отдельной компании.

По договоренности с работодателем или по решению самого гражданина накопительная часть может быть отправлена в выбранный инвестиционный фонд. Фактический размер накоплений на пенсионном счету работника зависит от успешности деятельности конкретной инвестиционной компании.

"Это рискованный, но потенциально более доходный инструмент. Такая модель позволяет дополнительно финансировать экономику из пенсионных накоплений, обеспечивая развитие бизнеса. Вливания в экономику за счет такого инструмента составляют триллионы долларов в год", — отмечает ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

По его словам, после изменения законодательства инструмент накопительных фондов и личных счетов американцев начал применяться в США в середине 1980-х годов.

"Конечно, вариант инвестиций в ценные бумаги – рисковый. В 2008 году многие пенсионные накопления пострадали. Но сейчас экономика растет, и прогноз положительный", — отмечает он.

Изменения обсуждаются

Хотя все из опрошенных собеседников агентства сходятся на том, что в настоящий момент пенсионная система в США оптимальна, это не означает, что она не требует корректировок.

МакДоналд рассказал, что в правительстве обсуждаются изменения законодательства по части накопительных фондов. "Как обычного сталевара защитить от потерь на бирже? Ведь он в этом ничего не понимает", — сказал он.

Кроме того, в США идет дискуссия по поводу пенсионного возраста. Республиканцы, которые составляют большинство в конгрессе, стремятся повысить возраст выхода на пенсию, тогда как демократы выступают хотя бы за сохранение действующих норм, блокируя законопроекты республиканцев.

В 2017 году спикер палаты представителей Пол Райан (республиканец), а также активный участник президентской гонки, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио предлагали повысить пенсионный возраст до 69 лет. В 2010 году бывший тогда спикером палаты представителей республиканец Джон Бейнер внес на обсуждение законопроект с предложением поднять возраст выхода на пенсию до 70 лет.

Мотивация республиканцев — нагрузка пенсионных выплат на бюджет слишком высока.

Существующая шкала пенсионного возраста в США устраивает не всех американцев, и многие выходят на пенсию раньше, несмотря на потерю 20-30% от своей социальной пенсии. Выплаты накопительной части пенсии в случае досрочного выхода также облагаются штрафом в 10%, а также в этом случае с них удерживается налог.

Как следует из данных бюро статистики США, в среднем американцы не дорабатывают до положенных 67 лет и выходят на пенсию в 63 года с потерями в выплатах. Для госслужащих промежуток, в который они уходят на заслуженный отдых, — 62-65 лет.

Как следует из отраслевого исследования, проведенного страховой компанией Allstate совместно с National Journal, оптимальный возраст ухода на пенсию в США находится в промежутке между 60 и 65 годами.

Согласно данным бюро трудовой статистики министерства труда США, расходы среднего американца за 2016 год составляли около 4,2 тысячи долларов в месяц, или порядка 50,3 тысячи в год (за вычетом выплат в пенсионный фонд). Из них на еду в среднем тратилось примерно 600 долларов в месяц, или около 7,2 тысячи в год.

На жилье уходили приблизительно 1,6 тысячи долларов в месяц (порядка 19 тысяч в год), на одежду и сервисы – около 150 долларов в месяц (порядка 1,8 тысячи в год). На транспорт американцы тратили около 750 долларов в месяц (порядка 9 тысяч в год), на покупку машин и затраты на их содержание – около 460 долларов в месяц (порядка 5,5 тысяч в год).

На здравоохранение и выплаты по медицинской страховке уходило примерно 625 долларов в месяц, или около 7,5 тысяч в год, на разного рода развлечения – около 250 долларов в месяц (около 3 тысяч в год).