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В США заявили об угрозе государственности Украины из-за неонацистов

19:3822.06.2018
(обновлено: 19:39 22.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАктивисты праворадикальных организаций на Украине. Архивное фотоАктивисты праворадикальных организаций на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские власти способствуют росту неонацистских настроений в стране, что создает реальную проблему террора внутри государства, заявил бывший сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) Джош Коэн.

Сторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России) в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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В своей статье для аналитического центра Atlantic Council он обращает внимание на то, что украинские радикальные формирования финансируются напрямую высшими эшелонами власти. Так, Министерство молодежи и спорта спонсирует неонацистскую группировку С14*, оправдывая это продвижением "национальных проектов патриотического воспитания", пишет Коэн.

"Раскрытие этого факта представляет собой опасный пример того, как правоохранительные органы молчаливо принимают или даже поощряют растущее беззаконие ультраправых групп, желающих использовать насилие против тех, кто им не угоден", — считает аналитик.

По его словам, из-за террора ультраправых "практически никто в стране не чувствует себя в безопасности".

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Он отмечает, что особое беспокойство международного сообщества должны вызывать "нежелание и неспособность" украинского государства пресечь насилие, совершаемое ультраправыми. В будущем эти формирования могут выступить против официальной власти, подчеркивает Коэн. Потеря Киевом монополии на применение силы приведет к разрушению украинского общества, отмечает он.

"Безнаказанность ультраправых также представляет собой опасную угрозу украинской государственности", — пишет эксперт.

Кроме того, такая ситуация наносит серьезный ущерб имиджу страны на международной арене, говорится в статье.

По мнению Коэна, украинские власти должны прекратить сотрудничество с неонацистскими группировками на всех уровнях и публично осудить их деятельность.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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2
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2
Нигерия
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