Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

ООН, 22 июн — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.

Проект резолюции предложила Молдавия. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность "по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".

В документе отмечается, что Россия должна "без оговорок и дальнейшего промедления" вывести войска и вооружения с территории Молдавии.

Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

Реакция Приднестровья

В Приднестровье заявили, что никакие решения о выводе российских войск из региона не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что выступает против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре. Он также подчеркнул, что в Приднестровье нет других российских военных, кроме миротворцев.

В начале июня министр попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша помочь в решении гуманитарных проблем в республике.

По его словам, речь идет о проблемах в области соблюдения прав и свобод граждан Приднестровья, возникающих в связи с негативным внешним воздействием со стороны соседних стран.

Недружественный шаг

Власти Молдавии уже не первый раз призывают Россию вывести войска из Приднестровья.

Осенью прошлого года премьер-министр Молдавии Павел Филип на выступлении на Генасамблее ООН заявил, что российские миротворческие силы в регионе должны быть заменены международной гражданской миссией.

Постпред при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдавии недружественным шагом.

Больше половины жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Власти региона добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Тогда они опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.