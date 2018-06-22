На Бориса Гребенщикова напали в Киеве за "пророссийскую позицию"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Лидера группы "Аквариум" во время выступления на Пейзажной аллее в центре Киева атаковал прорвавшийся на сцену украинский националист, сообщает Ukraina.ru.

Радикал держал в руках плакат с провокационными надписями. Он, в частности, обвинил музыканта в "рашизме" (пророссийской позиции. — Прим. ред.).

Хулигана оперативно задержали. Гребенщиков спокойно отреагировал на инцидент, пожелав нападавшему "прийти в себя".

"Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог почувствовать себя получше", — сказал он.

Гребенщиков прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести несколько концертов.