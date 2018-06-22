В ДНР заявили, что за неделю в Донбассе погибли два военнослужащих

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Два человека погибли и восемь получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 15 по 21 июня 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек, из которых четыре военнослужащих… Погибли два военнослужащих", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 84 человека, ранения получили 179 человек. Всего с начала конфликта погибли 4651 человек, в том числе 76 детей.