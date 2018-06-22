Ципрас пообещал начать носить галстук

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что вскоре ему придется выполнить обещание и начать носить галстук.

Ципрас принципиально не носит галстуки, даже на официальных мероприятиях, но перед парламентскими выборами пообещал журналистам, что станет носить галстуки, когда будет найдено решение греческой проблемы и Греция спишет свои долги.

"Скоро и мне придется носить свой галстук", — сказал Ципрас на встрече в пятницу с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Встречу показало греческое общественное телевидение ERT.

Павлопулос напомнил, что первый галстук Ципрасу подарил премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Мне все дарят галстуки. Обещания надо выполнять", — сказал Ципрас.

Несколько дней назад галстук греческому премьеру подарил глава правительства бывшей югославской республики Македония Зоран Заев после подписания соглашения о новом конституционном наименовании страны.