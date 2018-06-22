В Китае два человека погибли после нападения с ножом в автобусе

ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Двое пострадавших в результате нападения с ножом в городском автобусе в китайском городе Сиань скончались от полученных ран, ещё восемь ранены, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в пятницу около 15.48 (10.48 мск). Подозреваемый, который ехал в автобусе, достал из рюкзака кухонный нож и напал на других пассажиров. После того, как мужчина вышел из автобуса он продолжил наносить удары ножом по прохожим. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в результате нападения пострадали по меньшей мере восемь человек.

"Двое тяжело пострадавших скончались, несмотря на усилия врачей", — говорится в опубликованном заявлении полиции.

Уточняется, что медики продолжают бороться за жизни ещё восьми пострадавших.