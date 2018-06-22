Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить Южную Корею

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить его страну с визитом в удобное время, тот согласился, сроки согласуют по дипканалам, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность РФ и ее народу за гостеприимство и пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время. Президент РФ Владимир Владимирович Путин с благодарностью принял это приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.