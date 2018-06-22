Глава Южной Кореи оценил роль России в межкорейском урегулировании

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает конструктивной роль Москвы в урегулировании проблем Корейского полуострова, говорится в совместном заявлении РФ и Республики Корея, принятом по итогам переговоров лидеров двух стран в Кремле в пятницу.

"Путин высоко оценил важную роль Республики Корея в установлении прочного мира и процветания на Корейском полуострове и приветствовал принятие Пханмунчжомской декларации за мир, процветание и объединение Корейского полуострова. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, в свою очередь, дал высокую оценку конструктивной роли РФ в урегулировании проблем Корейского полуострова", — отмечается в документе.

Ранее южнокорейский лидер заявил, что сотрудничество с Россией является ключевым для достижения мира на Корейском полуострове. Он также отметил, что КНДР предпринимает реальные меры для полной денуклеаризации, времена войны для Пхеньяна, Сеула и Вашингтона позади.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский и северокорейский лидеры, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Москва не раз заявляла, что приветствует переговорные усилия по урегулированию на Корейском полуострове, при этом подчеркивает, что процесс не должен вестись только на двусторонней основе между США и КНДР.