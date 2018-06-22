Нетаньяху обсудил с эмиссарами Трампа перспективы мира с палестинцами

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с эмиссарами президента США Дональда Трампа перспективы мирного процесса с палестинцами и ситуацию в секторе Газа, сообщила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху встретился в Иерусалиме c зятем и советником американского лидера Джаредом Кушнером, а также спецпредставителем Соединенных Штатов по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом, которые курируют разработку нового проекта палестино-израильского урегулирования.

"Стороны обсудили продвижение мирного процесса, события в регионе, ситуацию в секторе Газа с точки зрения безопасности и гуманитарного аспекта", — сказано в пресс-релизе.

"Глава правительства Нетаньяху выразил признательность президенту Трампу за его поддержку Израиля", — говорится также в сообщении.

Во встрече, проходившей в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, участвовал и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Кушнер и Гринблатт прилетели в Израиль после визитов в Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Катар.

Палестинское руководство отказалось принимать эмиссаров Трампа, продолжая бойкот американской администрации, которая в конце 2017 года признала Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города.