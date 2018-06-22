Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече

БАКУ, 22 июн – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

"На министерском уровне стороны пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта", — сообщил Гаджиев. Ранее Гаджиев заявил, что дата и место будущей встречи будет обнародована журналистам.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.