КНДР и Иран стремятся создать противоспутниковое оружие, заявил генерал США

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Северная Корея и Иран стремятся разработать оружие для противодействия в космосе, завил в пятницу начальник Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен на слушаниях в нижней палате парламента США.

"Иран и Северная Корея стремились и стремятся (разработать – ред.) противоспутниковое оружие, но не так агрессивно и не настолько технологичное (как Россия и Китай – ред.)", — сказал он.

По словам Хайтена, усилия Ирана и КНДР направлены преимущественно на разработку средств подавления сигналов GPS и спутниковой связи.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.