Обстановка на Корейском полуострове постепенно улучшается, заявил Путин

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обстановка на Корейском полуострове в последнее время постепенно улучшается, восстановлены межкорейские контакты, по итогам встреч лидеров Северной и Южной Кореи удалось выйти на обнадеживающие договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

"При обсуждении международной повестки дня особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове. Отмечаем, что в последнее время обстановка в этом регионе постепенно улучшается: восстановлены межкорейские контакты, по результатам двух встреч лидеров Южной и Северной Кореи удалось выйти на обнадеживающие договоренности", — сказал Путин.