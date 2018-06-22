Раскрыты детали проекта шпионской подлодки США

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В США опубликовали проект подводной лодки Sub 2000, который позволяет раскрыть будущее направление развития американских Военно-морских сил, пишет Popular Mechanics.

New article on the futuristic #USNavy spy #Submarine design that you almost certainly didn't know about. Has double hull and blended sail like #Russia designs. But thoroughly American all the same. https://t.co/6QNsjdaRQE thx @intellipus pic.twitter.com/bPF3UCr74r — H I Sutton (@CovertShores) 20 июня 2018 г.

Как отмечает издание, впервые проект упоминался в статье контр-адмирала Малкольма Фаге, однако для широкой аудитории детали проекта стали доступны только сейчас.

Отмечается, что субмарина представляет собой "радикальный разрыв" с предыдущими американскими проектами, отличаясь от них как по дизайну, так и по конструкции. Так, Sub 2000 является двухкорпусной и имеет малые габариты и "плоский" дизайн.

По мнению экспертов, изначально субмарина проектировалась как ударная подводная лодка, однако потом ее решили также использовать в разведывательных целях, поскольку ее характеристики позволяют незаметно находиться у побережья противника. Кроме того, она может перехватывать электромагнитные передачи и размещать внешние приемные устройства.

При этом Sub 2000 оснащается двумя подводными беспилотниками. Как подчеркивает издание, это может свидетельствовать о том, что субмарина предназначалась для замены подводной лодки второго поколения USS Parche.