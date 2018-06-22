Британия поддержит введение ЕС ответных тарифов на товары из США

ЛОНДОН, 22 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании поддерживают введение Евросоюзом ответных пошлин на ряд товаров из США и считают их "взвешенными и пропорциональными", заявил официальный представитель британского премьер-министра.

"Мы считаем, что планы ЕС являются взвешенным и пропорциональным ответом, и мы их поддерживаем", — подчеркнул представитель главы британского правительства.

Также представитель заявил, что премьер-министр Тереза Мэй обсудит вопрос о тарифах с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон в июле.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия объявила о введении дополнительных пошлин на импорт определенных товаров из США в Евросоюз для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Меры будут нацелены на список товаров стоимостью 2,8 миллиарда евро и вступают в действие в пятницу, 22 июня.