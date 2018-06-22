Около 30 подростков, прибывших на Aquarius в Испанию, попытались сбежать

МАДРИД, 22 июн — РИА Новости. 28 несовершеннолетних, которых согласилась принять Испания вместе с еще 600 мигрантами с судна Aquarius, сбежали из центра размещения, правда, их быстро нашли.

После того, как в минувшее воскресенье мигранты были высажены на берег, их заместили по разным общежитиям и центрам для иностранцев. Около ста несовершеннолетних были отправлены в общежитие в Аликанте, находящееся в ведомстве женералитета Валенсии. 28 африканских подростков ушли гулять и не вернулись накануне вечером.

К поискам подключили правоохранительные органы. В результате всех подроcтков обнаружили или в городе, или в пригородах, сообщают испанские СМИ со ссылкой на женералитет и полицию. Власти Валенсии заверили, что с подростками все в порядке.

В конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

Путь до испанского берега составил 700 морских миль. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии в минувшее воскресенье.

Из 630 человек — 140 несовершеннолетних, в том числе 123 без сопровождения родителей, и шесть беременных женщин. На борту оказался новорожденный ребенок, которому всего несколько дней.

Испанские власти дали мигрантам 45 дней, в течение которых они могут беспрепятственно находиться на территории страны, после чего будет принято решение по каждому конкретному случаю — им предоставят убежище или выдворят из страны, если человек не соответствует необходимым критериям для получения права оставаться на испанской территории.

В Испанию прибыли представители 26 национальностей — больше всего выходцев из Судана, Нигерии, Эритреи и Южного Судана.