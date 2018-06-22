Проект конвенции по Каспию допускает прокладку трубопроводов по дну

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря предполагает возможность для стран-участниц прокладывать подводные трубопроводы, говорится в документе, обнародованном правительством РФ.

В пятницу было опубликовано постановление правительства с предложением президенту РФ подписать проект конвенции. Сам проект также обнародован на официальном портале правовой информации.

"Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря", — говорится в статье 14 проекта конвенции. При этом оговаривается, что такие проекты должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам, "закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются". В частности, упоминается Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 года и протоколы в ней.

"Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод", — отмечается в проекте конвенции.

Страны, прокладывающие трубопровод, обязаны сообщать участникам будущей конвенции координаты районов, где проложены кабели и трубопроводы и запрещены подводные работы.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.