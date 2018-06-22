Евросоюз изучит новые законы Венгрии по миграции

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Власти ЕС изучат новое венгерское законодательство в сфере миграции на предмет его соответствия общеевропейскому, заявила в пятницу представитель пресс-службы Еврокомиссии, отвечая на вопрос, как ЕК отреагирует на действия Венгрии.

Венгерский парламент в среду одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".

"Мы изучим венгерское законодательство, чтобы оценить его соответствие европейскому законодательству, как мы поступаем всех случаях национальных законодательств", — сказала представитель ЕК, отметив, что еще в 2015 года власти ЕС инициировали в отношении Венгрии процедуры в связи с ее отказом принимать расселяемых мигрантов, дело рассматривается в суде.

"Что касается будущих подобных механизмов такого рода, это находится в стадии обсуждения в рамках общей реформы системы предоставления убежища", — добавила она.

В ЕС существуют серьезные разногласия по вопросу миграционной реформы и, в первую очередь, системы приема беженцев. Страны Вышеградской четверки — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — выступают решительно против предлагаемой ЕК и Европарламентом системы квот, обязывающей страны-члены принимать беженцев, приехавших в другие страны Евросоюза. Они также отвергают предложение ЕК штрафовать страны-члены за отказ в приеме каждого мигранта, которого им предстоит принять по квоте.

Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Венгрия ранее оспаривала решение, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства.