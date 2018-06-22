Британия уверена, что сможет достичь "хорошей" сделки по Brexit

ЛОНДОН, 22 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании уверены, что смогут достичь "хорошей" сделки по Brexit c Брюсселем, в том числе в аэрокосмической отрасли и авиастроении, сообщил в пятницу представитель британского премьер-министра.

"Мы уверены, что мы собираемся достичь "хорошей сделки", которая будет гарантировать, что торговля будет максимально свободной и беспрепятственной, в том числе для аэрокосмического сектора", — сказал представитель премьер-министра, отвечая на вопрос об опасениях европейского авиастроительного холдинга Airbus о том, что Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения по Brexit к марту 2019 года.

Европейский авиастроительный холдинг Airbus в четверг вечером заявил, может сократить бизнес в Великобритании в случае, если Лондон и Брюссель не достигнут сделки по Brexit. Компания обеспокоена тем, что до выхода Британии из ЕС осталось менее года, а каких-либо конкретных договоренностей в сфере бизнеса у сторон до сих пор нет.

Недостижение сделки по Brexit приведет к серьезным нарушениям и остановке производства Airbus в Великобритании, предупредила компания.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.