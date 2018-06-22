Полиция проверяет информацию о минировании торгового центра в Киеве

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра в Киеве, для проверки эвакуировали 700 человек, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В 12.20 (совпадает с мск) в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка… Правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники профильных служб, в настоящее время продолжается осмотр объекта и прилегающей к нему территории.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.