Генерал СБУ стал главой Донецкой военно-гражданской администрации

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации генерал-майора Службы безопасности Александра Куця. Трансляцию вел украинский "Пятый канал".

Порошенко подчеркнул, что Куць с первых дней конфликта в Донбассе был добровольцем в составе боевых групп СБУ.

При этом, по его словам, задачей нового главы администрации будет "мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий".

Ранее Куць руководил объединенным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают его причастным к убийству командира батальона ополчения "Спарта" Арсения Павлова с позывным Моторола.

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, занимавший эту должность с июня 2015 года, подал в отставку 11 июня. Позже Порошенко назначил его аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Жебривский всегда выступал как открытый сторонник военного разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Три года, проведенные на губернаторском посту, он называл невероятно тяжелыми, но насыщенными и интересными.

Конфликт на юго-востоке Украины

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Донецкий регион частично контролируется ополченцами, частично — украинскими военными.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.