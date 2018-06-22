Мун Чжэ Ин рассказал, как влюбился в Россию

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи на переговорах с российским лидером рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений Льва Толстого и Федора Достоевского.

"Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве", — сказал он на встрече с Владимиром Путиным.

Он отметил, что Южная Корея и Россия являются ключевыми партнерами и союзниками. "Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнерства в качестве важного во внешней политике и политике безопасности нашей страны", — сказал он, отметив близость позиций с российским коллегой по многим вопросам.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В четверг он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также выступил в Госдуме. Как ожидается, 23 июня Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.