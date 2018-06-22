Один человек пострадал в ЛНР за неделю из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (263)

ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Один человек пострадал за неделю в Луганской народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР обвинили украинских силовиков в 17 нарушениях режима прекращения огня за минувшую неделю.

"В результате обстрела населенного пункта Желобок полностью уничтожен жилой дом и хозяйственные постройки, также ранена мирная жительница", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что разрушения зафиксированы и во время обстрела со стороны украинских силовиков дачного массива в пригороде Луганска. По его словам, целью ВС Украины была водонапорная башня и электроподстанция, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.