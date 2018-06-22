Мун Чжэ Ин заявил об общих целях с Путиным по денуклеаризации КНДР

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным общие цели по денуклеаризации Корейского полуострова, они тесно взаимодействуют в этом направлении.
"У нас с президентом Путиным общие цели по денуклеаризации Северной Кореи, установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям", — сказал он на переговорах с президентом РФ в Москве.
Президент Южной Кореи также поблагодарил Путина и российское правительство за активную поддержку в процессе урегулирования обстановки вокруг Корейского полуострова.