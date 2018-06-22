Армению пригласили на июльский саммит НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Армения была приглашена на саммит НАТО в июле, как и все другие государства, которые вносят вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщил РИА Новости в пятницу чиновник альянса.

Ранее ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может 11-12 июля принять участие в саммите НАТО в Брюсселе.

"На саммит были приглашены главы государств и правительств всех стран, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане. Это касается и Армении", — сообщил пожелавший остаться неназванным собеседник.

При этом он отметил, что каждая страна должна "сама подтвердить свое присутствие". "Поэтому для получения дополнительной информации я бы перенаправил вас к властям Армении", — сказал он.